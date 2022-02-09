Надзвичайні новини — 09.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 09.02.2022:

Мати трьох дітей напоїла свого чоловіка спиртним і розрубала йому голову, щойно заснув! І тепер каже – їхні діти щасливі!!

Полювання на невловимого нардепа! Депутат Кузьміних, який втрапив у скандал з хабарем і ховався від слідства, нарешті прийшов у суд! Комедія, на яку гірко дивитися!

Загадковий автомобіль верхи на паркані! Каскадерська аварія наробила переполоху в Миколаєві! Водій дивом вижив!… І втік, разом із таємничим другом!

Збив насмерть двох людей і півтора року живе на волі!! Обурений беззаконням натовп у Кривому Озері взяв штурмом місцевий суд!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua