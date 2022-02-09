seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 09.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 09.02.2022:   Мати трьох дітей напоїла свого чоловіка спиртним і розрубала йому голову, щойно заснув! І тепер каже - їхні діти щасливі!! Полювання на невловимого нардепа! Депутат Кузьміних, який втрапив у скандал з хабарем і ховався від слідства, нарешті прийшов у суд! Комедія, на яку гірко дивитися! Загадковий автомобіль верхи на паркані! Каскадерська аварія наробила переполоху в Миколаєві! Водій дивом вижив!... І втік, разом із таємничим другом! Збив насмерть двох людей і півтора року живе на волі!! Обурений беззаконням натовп у Кривому Озері взяв штурмом місцевий суд!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 09.02.2022
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 09.02.2022:  

Мати трьох дітей напоїла свого чоловіка спиртним і розрубала йому голову, щойно заснув! І тепер каже – їхні діти щасливі!!

Полювання на невловимого нардепа! Депутат Кузьміних, який втрапив у скандал з хабарем і ховався від слідства, нарешті прийшов у суд! Комедія, на яку гірко дивитися!

Загадковий автомобіль верхи на паркані! Каскадерська аварія наробила переполоху в Миколаєві! Водій дивом вижив!… І втік, разом із таємничим другом!

Збив насмерть двох людей і півтора року живе на волі!! Обурений беззаконням натовп у Кривому Озері взяв штурмом місцевий суд!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 09.02.2022 / 09.02.2022 20:17
09.02.2022 20:17

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь