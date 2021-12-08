Надзвичайні новини — 08.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.12.2021:

Шокуюча трагедія у харкові. Мати задушила дворічного сина і вистрибнула з вікна. Батько жінки, який був у сусідній кімнаті, навіть не чув, яке страхіття коїлося під боком.

Сам себе покарав. Водій, який своїм Москвичем збив 16-річну дівчину на узбіччі, вирішив звести рахунки з життям.

Лідерка юних бандитів холоднокровно переглядає відео катувань, де вона фактично вбиває своїх жертв. Татові 16-річної нелюдки ледь не стало зле від цих кадрів.

Три смерті в одному домі. У Вінниці в приватному будинку загадково загинули власник дому і його квартиранти.

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