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Video: Надзвичайні новини — 08.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.12.2021:   Шокуюча трагедія у харкові. Мати задушила дворічного сина і вистрибнула з вікна. Батько жінки, який був у сусідній кімнаті, навіть не чув, яке страхіття коїлося під боком. Сам себе покарав. Водій, який своїм Москвичем збив 16-річну дівчину на узбіччі, вирішив звести рахунки з життям. Лідерка юних бандитів холоднокровно переглядає відео катувань, де вона фактично вбиває своїх жертв. Татові 16-річної нелюдки ледь не стало зле від цих кадрів. Три смерті в одному домі. У Вінниці в приватному будинку загадково загинули власник дому і його квартиранти.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 08.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.12.2021:  

Шокуюча трагедія у харкові. Мати задушила дворічного сина і вистрибнула з вікна. Батько жінки, який був у сусідній кімнаті, навіть не чув, яке страхіття коїлося під боком.

Сам себе покарав. Водій, який своїм Москвичем збив 16-річну дівчину на узбіччі, вирішив звести рахунки з життям.

Лідерка юних бандитів холоднокровно переглядає відео катувань, де вона фактично вбиває своїх жертв. Татові 16-річної нелюдки ледь не стало зле від цих кадрів.

Три смерті в одному домі. У Вінниці в приватному будинку загадково загинули власник дому і його квартиранти.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 08.12.2021 / 08.12.2021 20:28
08.12.2021 20:28

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