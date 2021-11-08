Надзвичайні новини — 08.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.11.2021:

Ніхто не вижив. Надзвичайно кривава аварія на Черкащині. Легковик влетів просто під зерновоз. Після потужного зіткнення фура загорілася. Миттєво загинули обидва водії і пасажир.

Смерть у вуличному бою. Професійний боєць джиу-джитсу не зміг себе захистити під час конфлікту з перехожим. Опонент всадив спортсменові ніж у серце.

Камера в жіночому душі. Скандал у київському політесі. Студент знімав голих дівчат у гуртожитку. Але сам ганебно погорів.

Батько і ДВОЄ дітей загинули. Вагітна мати і ще троє малюків у лікарні. Жахаюча трагедія в багатодітній родині.

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