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Video: Надзвичайні новини — 08.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.10.2021:   Загадкова смерть народного депутата! Навмисне отруєння заради помсти чи фатальна любовна Санта-Барбара?! Непритомність - у Верховній Раді! П'яний мер іде на таран!! Скандальна аварія у курортному містечку в Карпатах! Постраждалі - в лікарні!! Час готуватися до найгіршого!! В Україні виявили хворобу, яку офіційно побороли ще двадцять років тому! Вона паралізує, спотворює або  вбиває в муках! Шокуюча привселюдна екзекуція закінчилася убивством!! Ошалілий чоловік забив сусіда залізним ланцюгом через сварку за землю!! Час готуватися до найгіршого!! В Україні виявили хворобу, яку офіційно побороли ще двадцять років тому! Вона паралізує, спотворює або  вбиває в муках! Кулаки, табуретка і кочерга. Знаряддя убивства пенсіонер обирав, наче якийсь маніяк!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 08.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.10.2021:  

Загадкова смерть народного депутата! Навмисне отруєння заради помсти чи фатальна любовна Санта-Барбара?! Непритомність – у Верховній Раді!

П’яний мер іде на таран!! Скандальна аварія у курортному містечку в Карпатах! Постраждалі – в лікарні!!

Час готуватися до найгіршого!! В Україні виявили хворобу, яку офіційно побороли ще двадцять років тому! Вона паралізує, спотворює або  вбиває в муках!

Шокуюча привселюдна екзекуція закінчилася убивством!! Ошалілий чоловік забив сусіда залізним ланцюгом через сварку за землю!!

Час готуватися до найгіршого!! В Україні виявили хворобу, яку офіційно побороли ще двадцять років тому! Вона паралізує, спотворює або  вбиває в муках!

Кулаки, табуретка і кочерга. Знаряддя убивства пенсіонер обирав, наче якийсь маніяк!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 08.10.2021 / 08.10.2021 20:22
08.10.2021 20:22

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