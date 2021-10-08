Надзвичайні новини — 08.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 08.10.2021:
Загадкова смерть народного депутата! Навмисне отруєння заради помсти чи фатальна любовна Санта-Барбара?! Непритомність - у Верховній Раді!
П'яний мер іде на таран!! Скандальна аварія у курортному містечку в Карпатах! Постраждалі - в лікарні!!
Час готуватися до найгіршого!! В Україні виявили хворобу, яку офіційно побороли ще двадцять років тому! Вона паралізує, спотворює або вбиває в муках!
Шокуюча привселюдна екзекуція закінчилася убивством!! Ошалілий чоловік забив сусіда залізним ланцюгом через сварку за землю!!
Час готуватися до найгіршого!! В Україні виявили хворобу, яку офіційно побороли ще двадцять років тому! Вона паралізує, спотворює або вбиває в муках!
Кулаки, табуретка і кочерга. Знаряддя убивства пенсіонер обирав, наче якийсь маніяк!
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