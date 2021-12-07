Надзвичайні новини — 07.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.12.2021:

Чорний ранок на Чернігівщині. Внаслідок лобового зіткнення маршрутки та фури загинули аж тринадцятеро людей. Семеро борються за життя.

Звірі в дитячому тілі. У Запоріжжі зграя підлітків накинулася на молодших і слабших жертв та влаштувала екзекуцію на шкільному стадіоні. Одна з побитих дівчаток має інвалідність.

Зниклих студентів шукали добу і знайшли мертвими – просто на території навчального закладу. У Житомирі розслідують загадкову загибель двох товаришів.

Два літри горілки на трьох. Коп, який не міг вже на ногах триматися, поліз за кермо і на своєму Фольксвагені вбив двох людей. Тепер каже – нічого не пам’ятає!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua