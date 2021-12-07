Надзвичайні новини — 07.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.12.2021:
Чорний ранок на Чернігівщині. Внаслідок лобового зіткнення маршрутки та фури загинули аж тринадцятеро людей. Семеро борються за життя.
Звірі в дитячому тілі. У Запоріжжі зграя підлітків накинулася на молодших і слабших жертв та влаштувала екзекуцію на шкільному стадіоні. Одна з побитих дівчаток має інвалідність.
Зниклих студентів шукали добу і знайшли мертвими - просто на території навчального закладу. У Житомирі розслідують загадкову загибель двох товаришів.
Два літри горілки на трьох. Коп, який не міг вже на ногах триматися, поліз за кермо і на своєму Фольксвагені вбив двох людей. Тепер каже - нічого не пам'ятає!
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