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Video: Надзвичайні новини — 07.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.12.2021:   Чорний ранок на Чернігівщині. Внаслідок лобового зіткнення маршрутки та фури загинули аж тринадцятеро людей. Семеро борються за життя. Звірі в дитячому тілі. У Запоріжжі зграя підлітків накинулася на молодших і слабших жертв та влаштувала екзекуцію на шкільному стадіоні. Одна з побитих дівчаток має інвалідність. Зниклих студентів шукали добу і знайшли мертвими - просто на території навчального закладу. У Житомирі розслідують загадкову загибель двох товаришів. Два літри горілки на трьох. Коп, який не міг вже на ногах триматися, поліз за кермо і на своєму Фольксвагені вбив двох людей. Тепер каже - нічого не пам'ятає!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 07.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.12.2021:  

Чорний ранок на Чернігівщині. Внаслідок лобового зіткнення маршрутки та фури загинули аж тринадцятеро людей. Семеро борються за життя.

Звірі в дитячому тілі. У Запоріжжі зграя підлітків накинулася на молодших і слабших жертв та влаштувала екзекуцію на шкільному стадіоні. Одна з побитих дівчаток має інвалідність.

Зниклих студентів шукали добу і знайшли мертвими – просто на території навчального закладу. У Житомирі розслідують загадкову загибель двох товаришів.

Два літри горілки на трьох. Коп, який не міг вже на ногах триматися, поліз за кермо і на своєму Фольксвагені вбив двох людей. Тепер каже – нічого не пам’ятає!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 07.12.2021 / 07.12.2021 20:17
07.12.2021 20:17

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