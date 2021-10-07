Надзвичайні новини — 07.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.10.2021:

Психопат з молотком, якого бояться до дрижаків, тероризує цілий будинок! Він чує команди від Путіна і розтрощив сусідові голову!

Нестандартна логіка українських чиновників!! Спочатку проводять масові гуляння, а тепер у маршрутку пускатимуть тільки з ковід-сертифікатами чи негативними тестами!

Пограбував кредитний кіоск і вбив касирку, щоб погасити власні борги! А в суді тепер просить одне – не забирати квартиру!!

Троє учнів раптом зникли у школі просто під час уроків! Копи розгорнули цілу спецоперацію, підняли у небо дрони!

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