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Video: Надзвичайні новини — 07.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.10.2021:   Психопат з молотком, якого бояться до дрижаків, тероризує цілий будинок! Він чує команди від Путіна і розтрощив сусідові голову! Нестандартна логіка українських чиновників!! Спочатку проводять масові гуляння, а тепер у маршрутку пускатимуть тільки з ковід-сертифікатами чи негативними тестами! Пограбував кредитний кіоск і вбив касирку, щоб погасити власні борги! А в суді тепер просить одне - не забирати квартиру!! Троє учнів раптом зникли у школі просто під час уроків! Копи розгорнули цілу спецоперацію, підняли у небо дрони!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 07.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.10.2021:  

Психопат з молотком, якого бояться до дрижаків, тероризує цілий будинок! Він чує команди від Путіна і розтрощив сусідові голову!

Нестандартна логіка українських чиновників!! Спочатку проводять масові гуляння, а тепер у маршрутку пускатимуть тільки з ковід-сертифікатами чи негативними тестами!

Пограбував кредитний кіоск і вбив касирку, щоб погасити власні борги! А в суді тепер просить одне – не забирати квартиру!!

Троє учнів раптом зникли у школі просто під час уроків! Копи розгорнули цілу спецоперацію, підняли у небо дрони!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 07.10.2021 / 07.10.2021 20:34
07.10.2021 20:34

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