seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 07.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.09.2021:   Шалений молодик, якого боїться все село і навіть називають там - чудовиськом! Убив квартиранта своєї бабусі просто на очах у шокованої жінки! Моторошна іронія долі! Юна дівчина, яка щойно отримала права, зробила маневр, щоб не збити велосипедиста, натомість  - переїхала двох маленьких дітей на очах у однокласників! Страшний сюрприз від міських чиновників! Власники узаконили свої земельні ділянки, але знайшли на них сотні могил!! Людей ховає на чужих городах загадковий цвинтарник! Концтабір для тварин - у двокімнатній квартирі! Жінка доводила котів і собак до напівсмерті, щоб збирати на їхній порятунок гроші з добрих людей!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 07.09.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.09.2021:  

Шалений молодик, якого боїться все село і навіть називають там – чудовиськом! Убив квартиранта своєї бабусі просто на очах у шокованої жінки!

Моторошна іронія долі! Юна дівчина, яка щойно отримала права, зробила маневр, щоб не збити велосипедиста, натомість  – переїхала двох маленьких дітей на очах у однокласників!

Страшний сюрприз від міських чиновників! Власники узаконили свої земельні ділянки, але знайшли на них сотні могил!! Людей ховає на чужих городах загадковий цвинтарник!

Концтабір для тварин – у двокімнатній квартирі! Жінка доводила котів і собак до напівсмерті, щоб збирати на їхній порятунок гроші з добрих людей!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 07.09.2021 / 07.09.2021 20:23
07.09.2021 20:23

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь