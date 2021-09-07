Надзвичайні новини — 07.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.09.2021:

Шалений молодик, якого боїться все село і навіть називають там – чудовиськом! Убив квартиранта своєї бабусі просто на очах у шокованої жінки!

Моторошна іронія долі! Юна дівчина, яка щойно отримала права, зробила маневр, щоб не збити велосипедиста, натомість – переїхала двох маленьких дітей на очах у однокласників!

Страшний сюрприз від міських чиновників! Власники узаконили свої земельні ділянки, але знайшли на них сотні могил!! Людей ховає на чужих городах загадковий цвинтарник!

Концтабір для тварин – у двокімнатній квартирі! Жінка доводила котів і собак до напівсмерті, щоб збирати на їхній порятунок гроші з добрих людей!

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