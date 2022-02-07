Надзвичайні новини — 07.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 07.02.2022:

Кривавий напад – у торговельному центрі! Неадекват напав з ножем на працівника поліції та його однокласника! Один – загиблий, один – поранений!

Скандальна й ганебна війна! Зі службової парковки суду зникли понад пів сотні машин аж на дванадцять мільйонів гривень!! Куди вони поділися?!

Шпигунський детектив – на кордоні з Румунією! Посеред поля приземлився таємничий літак, пілот якого наче крізь землю провалився! Селами пішли чутки, що з неба розприскують коронавірус!

Проклятий будинок забрав ще одне життя! Дві смерті менше, ніж за рік, – в аварійній багатоповерхівці! А жителі повертаються в небезпечні квартири!

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