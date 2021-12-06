Надзвичайні новини — 06.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.12.2021:

Смертельна ДТП, яку скоїв коп. На Київщині поліцейський на Фольксвагені протаранив Таврію, яка стояла на світлофорі. Двоє людей загинули. Друзі винуватця намагалися закрити свідкам роти.

Один – скривавлений посеред вулиці, другий – застрелений лежить на задньому сидінні авто. Етнічні розбірки у Кривому Розі закінчилися смертю.

Накинувся на брата із сокирою просто в ліжку. На Львівщині чоловік розправився із родичем просто на очах у матері.

8-річного хлопчика, який зник просто з приватного подвір’я, шукали всім миром. Знайшли дитину мертвою – у водоймі. Страшна трагедія на Миколаївщині.

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