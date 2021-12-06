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Video: Надзвичайні новини — 06.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.12.2021:   Смертельна ДТП, яку скоїв коп. На Київщині поліцейський на Фольксвагені протаранив Таврію, яка стояла на світлофорі. Двоє людей загинули. Друзі винуватця намагалися закрити свідкам роти. Один - скривавлений посеред вулиці, другий - застрелений лежить на задньому сидінні авто. Етнічні розбірки у Кривому Розі закінчилися смертю. Накинувся на брата із сокирою просто в ліжку. На Львівщині чоловік розправився із родичем просто на очах у матері. 8-річного хлопчика, який зник просто з приватного подвір'я, шукали всім миром. Знайшли дитину мертвою - у водоймі. Страшна трагедія на Миколаївщині.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 06.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.12.2021:  

Смертельна ДТП, яку скоїв коп. На Київщині поліцейський на Фольксвагені протаранив Таврію, яка стояла на світлофорі. Двоє людей загинули. Друзі винуватця намагалися закрити свідкам роти.

Один – скривавлений посеред вулиці, другий – застрелений лежить на задньому сидінні авто. Етнічні розбірки у Кривому Розі закінчилися смертю.

Накинувся на брата із сокирою просто в ліжку. На Львівщині чоловік розправився із родичем просто на очах у матері.

8-річного хлопчика, який зник просто з приватного подвір’я, шукали всім миром. Знайшли дитину мертвою – у водоймі. Страшна трагедія на Миколаївщині.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 06.12.2021 / 06.12.2021 20:35
06.12.2021 20:35

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