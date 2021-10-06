Надзвичайні новини — 06.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.10.2021:

Криваве море – в будинку порядної й роботящої жінки! Шокуюча розправа і сліди, які привели до небезпечного робітника!

Трагічний фінал класичного конфлікту! На Миколаївщині чоловік під час сімейної сварки спалив живцем свою тещу!

Моторошна іронія долі! Водій вантажівки, що в Харкові переїхав двох дітей, виявився багатодітним батьком! І не мав права керувати фурою!

В Одесі зграя вуличних собак напала на восьмирічного хлопчика! Дитина – в лікарні!

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