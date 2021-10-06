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Video: Надзвичайні новини — 06.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.10.2021:   Криваве море - в будинку порядної й роботящої жінки! Шокуюча розправа і сліди, які привели до небезпечного робітника! Трагічний фінал класичного конфлікту! На Миколаївщині чоловік під час сімейної сварки спалив живцем свою тещу! Моторошна іронія долі! Водій вантажівки, що в Харкові переїхав двох дітей, виявився багатодітним батьком! І не мав права керувати фурою! В Одесі зграя вуличних собак напала на восьмирічного хлопчика! Дитина - в лікарні!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 06.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.10.2021:  

Криваве море – в будинку порядної й роботящої жінки! Шокуюча розправа і сліди, які привели до небезпечного робітника!

Трагічний фінал класичного конфлікту! На Миколаївщині чоловік під час сімейної сварки спалив живцем свою тещу!

Моторошна іронія долі! Водій вантажівки, що в Харкові переїхав двох дітей, виявився багатодітним батьком! І не мав права керувати фурою!

В Одесі зграя вуличних собак напала на восьмирічного хлопчика! Дитина – в лікарні!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 06.10.2021 / 06.10.2021 20:26
06.10.2021 20:26

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