Надзвичайні новини — 06.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.09.2021:

Середньовічне полювання у полтавській школі!! Дівчина з зеленим волоссям прийшла і почала розстрілювати вчительок стрілами з арбалета!!

Смертельна небезпека ходить слідом!! Успішну жінку, що вміла заробляти і знялась у кіно, знайшли мертвою, разом з її дочкою!!

Моторошна трагедія, від якої не застрахований ніхто!! Вантажівка на швидкості вилетіла на тротуар і протаранила магазин!! З-під завалів виймали людей, буквально розірваних на частини!!

Вражаюче убивство на вулиці військовій! Жінка відправила на той світ коханого одним-єдиним ударом ногою! І навіть не помітила!!

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