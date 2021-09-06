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Video: Надзвичайні новини — 06.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.09.2021:   Середньовічне полювання у полтавській школі!! Дівчина з зеленим волоссям прийшла і почала розстрілювати вчительок стрілами з арбалета!! Смертельна небезпека ходить слідом!! Успішну жінку, що вміла заробляти і знялась у кіно, знайшли мертвою, разом з її дочкою!! Моторошна трагедія, від якої не застрахований ніхто!! Вантажівка на швидкості вилетіла на тротуар і протаранила магазин!! З-під завалів виймали людей, буквально розірваних на частини!! Вражаюче убивство на вулиці військовій! Жінка відправила на той світ коханого одним-єдиним ударом ногою! І навіть не помітила!!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 06.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 06.09.2021:  

Середньовічне полювання у полтавській школі!! Дівчина з зеленим волоссям прийшла і почала розстрілювати вчительок стрілами з арбалета!!

Смертельна небезпека ходить слідом!! Успішну жінку, що вміла заробляти і знялась у кіно, знайшли мертвою, разом з її дочкою!!

Моторошна трагедія, від якої не застрахований ніхто!! Вантажівка на швидкості вилетіла на тротуар і протаранила магазин!! З-під завалів виймали людей, буквально розірваних на частини!!

Вражаюче убивство на вулиці військовій! Жінка відправила на той світ коханого одним-єдиним ударом ногою! І навіть не помітила!!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 06.09.2021 / 06.09.2021 20:38
06.09.2021 20:38

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