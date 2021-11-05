seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 05.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 05.11.2021:   Шокуюча трагедія на проклятому місці! В Одесі шалене авто збило людей на переході! Загинула дівчина, сім'я якої нещодавно втратила бабусю і батька! Переполох - в інфекційній лікарні Миколаєва! Серед ночі примчали люди на приватній швидкій, брали штурмом медзаклад і вимагали кисню для тяжкої хворої!! Гостросюжетний бойовик - у Києві! Копи з рятувальниками визволяли з полону 20-тирічну заручницю!! Але сусіди в один голос називають її винною! На Хмельниччині жінку вбили і зґвалтували дорогою з роботи додому! А нападником виявився її родич, який нещодавно відсидів за збочене вбивство дружини!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 05.11.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 05.11.2021:  

Шокуюча трагедія на проклятому місці! В Одесі шалене авто збило людей на переході! Загинула дівчина, сім’я якої нещодавно втратила бабусю і батька!

Переполох – в інфекційній лікарні Миколаєва! Серед ночі примчали люди на приватній швидкій, брали штурмом медзаклад і вимагали кисню для тяжкої хворої!!

Гостросюжетний бойовик – у Києві! Копи з рятувальниками визволяли з полону 20-тирічну заручницю!! Але сусіди в один голос називають її винною!

На Хмельниччині жінку вбили і зґвалтували дорогою з роботи додому! А нападником виявився її родич, який нещодавно відсидів за збочене вбивство дружини!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 05.11.2021 / 05.11.2021 20:19
05.11.2021 20:19

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь