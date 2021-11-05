Надзвичайні новини — 05.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 05.11.2021:

Шокуюча трагедія на проклятому місці! В Одесі шалене авто збило людей на переході! Загинула дівчина, сім’я якої нещодавно втратила бабусю і батька!

Переполох – в інфекційній лікарні Миколаєва! Серед ночі примчали люди на приватній швидкій, брали штурмом медзаклад і вимагали кисню для тяжкої хворої!!

Гостросюжетний бойовик – у Києві! Копи з рятувальниками визволяли з полону 20-тирічну заручницю!! Але сусіди в один голос називають її винною!

На Хмельниччині жінку вбили і зґвалтували дорогою з роботи додому! А нападником виявився її родич, який нещодавно відсидів за збочене вбивство дружини!

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