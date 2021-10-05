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Video: Надзвичайні новини — 05.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 05.10.2021:   Моторошна смерть у лікарні!! Жахлива пожежа в медзакладі вбила людину, ще один пацієнт - поранений! Страшно виходити на вулицю! В тому ж районі, де забили насмерть випадкову жінку, покидьок пошматував ножем двох перехожих! Один - загинув, другий - у реанімації! У Києві - криваві пристрасті через парковки й хаотичну забудову! Нахабний порушник жорстоко відгамселив інспектора з паркування! У простих українців забирають землю! Хто накинув оком на людські городи, які обробляють ще з радянських часів?! І чому шансів на захист - практично немає?!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 05.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 05.10.2021:  

Моторошна смерть у лікарні!! Жахлива пожежа в медзакладі вбила людину, ще один пацієнт – поранений!

Страшно виходити на вулицю! В тому ж районі, де забили насмерть випадкову жінку, покидьок пошматував ножем двох перехожих! Один – загинув, другий – у реанімації!

У Києві – криваві пристрасті через парковки й хаотичну забудову! Нахабний порушник жорстоко відгамселив інспектора з паркування!

У простих українців забирають землю! Хто накинув оком на людські городи, які обробляють ще з радянських часів?! І чому шансів на захист – практично немає?!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 05.10.2021 / 05.10.2021 20:32
05.10.2021 20:32

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