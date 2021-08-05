Надзвичайні новини — 05.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 05.08.2021:

Шокуюча смерть у безглуздій сварці!! Ніхто не може повірити, що Вітя-Лампочка вбив свого найкращого друга!!

Малолітній гульвіса вліз у скандал у нічному барі… Покликав на допомогу батьків, а потім випадково підстрелив їх з пістолета, разом із кривдником і випадковим свідком.

Моторошне вбивство у селі-привиді!! На Полтавщині жорстоко зарізали єдиного мешканця покинутого села!

На Львівщині намагаються вижити з села ветеранів, яким дали землю! На їхніх ділянках серед ночі невідомі встановили хрести з попередженням!

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