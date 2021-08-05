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Video: Надзвичайні новини — 05.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 05.08.2021:   Шокуюча смерть у безглуздій сварці!! Ніхто не може повірити, що Вітя-Лампочка вбив свого найкращого друга!! Малолітній гульвіса вліз у скандал у нічному барі... Покликав на допомогу батьків, а потім випадково підстрелив їх з пістолета, разом із кривдником і випадковим свідком. Моторошне вбивство у селі-привиді!! На Полтавщині жорстоко зарізали єдиного мешканця покинутого села! На Львівщині намагаються вижити з села ветеранів, яким дали землю! На їхніх ділянках серед ночі невідомі встановили хрести з попередженням!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 05.08.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 05.08.2021:  

Шокуюча смерть у безглуздій сварці!! Ніхто не може повірити, що Вітя-Лампочка вбив свого найкращого друга!!

Малолітній гульвіса вліз у скандал у нічному барі… Покликав на допомогу батьків, а потім випадково підстрелив їх з пістолета, разом із кривдником і випадковим свідком.

Моторошне вбивство у селі-привиді!! На Полтавщині жорстоко зарізали єдиного мешканця покинутого села!

На Львівщині намагаються вижити з села ветеранів, яким дали землю! На їхніх ділянках серед ночі невідомі встановили хрести з попередженням!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 05.08.2021 / 05.08.2021 20:33
05.08.2021 20:33

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