Надзвичайні новини — 04.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.11.2021:

Протягнув машиною через село і перетворив тіло на купу м’яса! Моторошна аварія – на Одещині, від якої холоне в жилах кров!

Відеокадри спецоперації! Копи жорстко затримали замовника і виконавця вбивства: ті готували замах, щоб забрати в жертви квартиру!

Гуляв із собакою… І дістав заряд у голову та груди! Молодого хлопця у селі підстрелив його ж сусід, який влаштував полювання на качок!

Небезпечна дружба з іноземним альфонсом! Жінка винаймала кавалерові квартиру, а після спільного вечора її знайшли там мертвою в калюжі крові!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua