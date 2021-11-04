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Video: Надзвичайні новини — 04.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.11.2021:   Протягнув машиною через село і перетворив тіло на купу м'яса! Моторошна аварія - на Одещині, від якої холоне в жилах кров! Відеокадри спецоперації! Копи жорстко затримали замовника і виконавця вбивства: ті готували замах, щоб забрати в жертви квартиру! Гуляв із собакою... І дістав заряд у голову та груди! Молодого хлопця у селі підстрелив його ж сусід, який влаштував полювання на качок! Небезпечна дружба з іноземним альфонсом! Жінка винаймала кавалерові квартиру, а після спільного вечора її знайшли там мертвою в калюжі крові!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 04.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.11.2021:  

Протягнув машиною через село і перетворив тіло на купу м’яса! Моторошна аварія – на Одещині, від якої холоне в жилах кров!

Відеокадри спецоперації! Копи жорстко затримали замовника і виконавця вбивства: ті готували замах, щоб забрати в жертви квартиру!

Гуляв із собакою… І дістав заряд у голову та груди! Молодого хлопця у селі підстрелив його ж сусід, який влаштував полювання на качок!

Небезпечна дружба з іноземним альфонсом! Жінка винаймала кавалерові квартиру, а після спільного вечора її знайшли там мертвою в калюжі крові!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 04.11.2021 / 04.11.2021 20:29
04.11.2021 20:29

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