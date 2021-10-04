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Video: Надзвичайні новини — 04.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.10.2021:   Жорстоке неподобство - у Чернігові! Компанія юнаків так побила двох чоловіків, що один загинув, а другий - у реанімації! Жертви виявилися поліцейськими! Кривавий батько напав на сім'ю своєї колишньої, зарізав свого суперника, викрав власну дочку, забарикадувався зі зброєю і використовував дитину як живий щит! У Києві знову розстріляли авто високопосадовця! І знову - поранили водія! Куля влучила просто у підборіддя! Обережно - родичі!! Двоє літніх жінок стали жертвами аферистів і втратили квартиру, а тепер фактично потрапили у рабство до власної племінниці!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 04.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.10.2021:  

Жорстоке неподобство – у Чернігові! Компанія юнаків так побила двох чоловіків, що один загинув, а другий – у реанімації! Жертви виявилися поліцейськими!

Кривавий батько напав на сім’ю своєї колишньої, зарізав свого суперника, викрав власну дочку, забарикадувався зі зброєю і використовував дитину як живий щит!

У Києві знову розстріляли авто високопосадовця! І знову – поранили водія! Куля влучила просто у підборіддя!

Обережно – родичі!! Двоє літніх жінок стали жертвами аферистів і втратили квартиру, а тепер фактично потрапили у рабство до власної племінниці!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 04.10.2021 / 04.10.2021 20:24
04.10.2021 20:24

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