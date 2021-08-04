Надзвичайні новини — 04.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.08.2021:
Переполох - в урядовому кварталі! Будівлю Кабінету міністрів захопив чоловік з гранатою, який погрожував усе підірвати!! Правоохоронці почали спецоперацію!
Небезпечний кілер - на волі!!! Після зухвалого розстрілу в Одесі вбивця сховався і заліг на дно! Поліція затримала його спільника, що тікав з країни!
Будьте обережні в соцмережах! Мати хулігана обіцяла постраждалим вибачення, та замість неї прийшов неадекват з лопатою, який трощив машини й поранив людину!!
Платне паркування - під вікнами власного будинку! Кияни - в шоці від чергових новацій міської влади! Столицю поділили на зони, аби брати гроші за парковку!
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