Надзвичайні новини — 04.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.08.2021:

Переполох – в урядовому кварталі! Будівлю Кабінету міністрів захопив чоловік з гранатою, який погрожував усе підірвати!! Правоохоронці почали спецоперацію!

Небезпечний кілер – на волі!!! Після зухвалого розстрілу в Одесі вбивця сховався і заліг на дно! Поліція затримала його спільника, що тікав з країни!

Будьте обережні в соцмережах! Мати хулігана обіцяла постраждалим вибачення, та замість неї прийшов неадекват з лопатою, який трощив машини й поранив людину!!

Платне паркування – під вікнами власного будинку! Кияни – в шоці від чергових новацій міської влади! Столицю поділили на зони, аби брати гроші за парковку!

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