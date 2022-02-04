Надзвичайні новини — 04.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.02.2022:

Криваве місиво на Полтавщині. Водій фури не зміг втримати машину на дорозі і спричинив надзвичайно масштабну ДТП. Жертв – більше десятка. Переважно це пасажири маршрутки.

Три роки минуло – вони були впевнені, що про їхнє звірство ніхто й ніколи не дізнається. Аж раптом поліція на порозі – розслідують вбивство зі зґвалтуванням чоловіка.

Політ під кайфом. У Києві молодик випав з балкона на п’ятому поверсі. Сусіди хоч і не здивовані, але припускають – йому допомогли.

Гречану кашу запікають у духовці, а яєшню смажать на грилі. Ні, це не нове меню для школярів від шеф-кухаря. Це будні миколаївської багатоповерхівки, де відрізали газ.

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