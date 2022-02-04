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Video: Надзвичайні новини — 04.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.02.2022:   Криваве місиво на Полтавщині. Водій фури не зміг втримати машину на дорозі і спричинив надзвичайно масштабну ДТП. Жертв - більше десятка. Переважно це пасажири маршрутки. Три роки минуло - вони були впевнені, що про їхнє звірство ніхто й ніколи не дізнається. Аж раптом поліція на порозі - розслідують вбивство зі зґвалтуванням чоловіка. Політ під кайфом. У Києві молодик випав з балкона на п'ятому поверсі. Сусіди хоч і не здивовані, але припускають - йому допомогли. Гречану кашу запікають у духовці, а яєшню смажать на грилі. Ні, це не нове меню для школярів від шеф-кухаря. Це будні миколаївської багатоповерхівки, де відрізали газ.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 04.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 04.02.2022:  

Криваве місиво на Полтавщині. Водій фури не зміг втримати машину на дорозі і спричинив надзвичайно масштабну ДТП. Жертв – більше десятка. Переважно це пасажири маршрутки.

Три роки минуло – вони були впевнені, що про їхнє звірство ніхто й ніколи не дізнається. Аж раптом поліція на порозі – розслідують вбивство зі зґвалтуванням чоловіка.

Політ під кайфом. У Києві молодик випав з балкона на п’ятому поверсі. Сусіди хоч і не здивовані, але припускають – йому допомогли.

Гречану кашу запікають у духовці, а яєшню смажать на грилі. Ні, це не нове меню для школярів від шеф-кухаря. Це будні миколаївської багатоповерхівки, де відрізали газ.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 04.02.2022 / 04.02.2022 20:26
04.02.2022 20:26

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