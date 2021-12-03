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Video: Надзвичайні новини — 03.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.12.2021:   У Броварах - чутки про маніяка! На околиці міста знайшли оголену і мертву жінку! Поліція розшукує вбивцю! Загадкова смерть - у Полтаві! Власниця прийшла перевірити своє помешкання і знайшла там двох загиблих квартирантів! І третього - непритомного - чоловіка! Браконьєр на Київщині влаштував полювання на людей!! Селяни його зловили голіруч і побитого передали в лікарню! Чоловіка спробували спалити живцем його ж друзі! Облили бензином, підпалили та скинули в яму!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 03.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.12.2021:  

У Броварах – чутки про маніяка! На околиці міста знайшли оголену і мертву жінку! Поліція розшукує вбивцю!

Загадкова смерть – у Полтаві! Власниця прийшла перевірити своє помешкання і знайшла там двох загиблих квартирантів! І третього – непритомного – чоловіка!

Браконьєр на Київщині влаштував полювання на людей!! Селяни його зловили голіруч і побитого передали в лікарню!

Чоловіка спробували спалити живцем його ж друзі! Облили бензином, підпалили та скинули в яму!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 03.12.2021 / 03.12.2021 20:27
03.12.2021 20:27

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