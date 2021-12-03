Надзвичайні новини — 03.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.12.2021:

У Броварах – чутки про маніяка! На околиці міста знайшли оголену і мертву жінку! Поліція розшукує вбивцю!

Загадкова смерть – у Полтаві! Власниця прийшла перевірити своє помешкання і знайшла там двох загиблих квартирантів! І третього – непритомного – чоловіка!

Браконьєр на Київщині влаштував полювання на людей!! Селяни його зловили голіруч і побитого передали в лікарню!

Чоловіка спробували спалити живцем його ж друзі! Облили бензином, підпалили та скинули в яму!

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