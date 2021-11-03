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Video: Надзвичайні новини — 03.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.11.2021:   Мало - заповнених лікарень і сотень загиблих у моргах! Тепер ще й перекритий центр та паралізована столиця! Антивакцинатори зібрали протест під Верховною Радою! Неочікуваний мотив убивства, а душогуб - рідний по крові! Шокуюча трагедія - у Дніпрі! Чоловіка знайшли закатованим у власній оселі! Брати-близнюки, яких у школі боїться не тільки клас, а й навіть учителі! Вражаючий скандал, який дорослі не можуть розв'язати роками! Борги краще віддавати! На Київщині так побили чоловіка, що він встиг тільки випити ковток води і помер на руках у медиків!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 03.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.11.2021:  

Мало – заповнених лікарень і сотень загиблих у моргах! Тепер ще й перекритий центр та паралізована столиця! Антивакцинатори зібрали протест під Верховною Радою!

Неочікуваний мотив убивства, а душогуб – рідний по крові! Шокуюча трагедія – у Дніпрі! Чоловіка знайшли закатованим у власній оселі!

Брати-близнюки, яких у школі боїться не тільки клас, а й навіть учителі! Вражаючий скандал, який дорослі не можуть розв’язати роками!

Борги краще віддавати! На Київщині так побили чоловіка, що він встиг тільки випити ковток води і помер на руках у медиків!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 03.11.2021 / 03.11.2021 20:21
03.11.2021 20:21

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