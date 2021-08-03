Надзвичайні новини — 03.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.08.2021:

Безчинство в центрі української столиці! Білоруського опозиціонера, що втік від репресій і оселився в Києві, знайшли повішеним після пробіжки в парку!

Природний відбір – як у середньовіччі! На жінку в Запоріжжі напала зграя агресивних собак і загризла її насмерть!! Невже ніхто не відповість?!

Втратити все – в одну-єдину мить! На даху чотириповерхівки розірвався газовий балон! Стеля згоріла й обвалилася, а будинок затопило водою!

Зима близько!!! Вартість тепла може зрости удвічі, а то й утричі! Цілі міста переходять на автономне опалення! Когось відрізають примусово, а комусь – не дозволяють!

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