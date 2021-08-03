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Video: Надзвичайні новини — 03.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.08.2021:   Безчинство в центрі української столиці! Білоруського опозиціонера, що втік від репресій і оселився в Києві, знайшли повішеним після пробіжки в парку! Природний відбір - як у середньовіччі! На жінку в Запоріжжі напала зграя агресивних собак і загризла її насмерть!! Невже ніхто не відповість?! Втратити все - в одну-єдину мить! На даху чотириповерхівки розірвався газовий балон! Стеля згоріла й обвалилася, а будинок затопило водою! Зима близько!!! Вартість тепла може зрости удвічі, а то й утричі! Цілі міста переходять на автономне опалення! Когось відрізають примусово, а комусь - не дозволяють!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 03.08.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.08.2021:  

Безчинство в центрі української столиці! Білоруського опозиціонера, що втік від репресій і оселився в Києві, знайшли повішеним після пробіжки в парку!

Природний відбір – як у середньовіччі! На жінку в Запоріжжі напала зграя агресивних собак і загризла її насмерть!! Невже ніхто не відповість?!

Втратити все – в одну-єдину мить! На даху чотириповерхівки розірвався газовий балон! Стеля згоріла й обвалилася, а будинок затопило водою!

Зима близько!!! Вартість тепла може зрости удвічі, а то й утричі! Цілі міста переходять на автономне опалення! Когось відрізають примусово, а комусь – не дозволяють!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 03.08.2021 / 03.08.2021 20:26
03.08.2021 20:26

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