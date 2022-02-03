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Video: Надзвичайні новини — 03.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.02.2022:   Дев'ятиповерхівка злетіла в повітря. Цього разу в Кропивницькому. Власник квартири, де стався вибух, загинув. Двоє його доньок зі страшними опіками. У цей час в будинку працювали газовики. Не вірять у самогубства! Батьки загиблих військовослужбовців прийшли до президента, аби розкрити йому очі на убивчу дідівщину. Шлагбаум вже закрився, а він летить. Моторошна аварія на Рівненщині. Фуру, яка раптово зупинилася посеред переїзду, протаранив пасажирський потяг. Машиніста паралізувало. Сатаніст чи просто недоумок? На Одещині чоловік розкопав могилу свого колишнього керівника. Аби переконатися, що той дійсно помер.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 03.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 03.02.2022:  

Дев’ятиповерхівка злетіла в повітря. Цього разу в Кропивницькому. Власник квартири, де стався вибух, загинув. Двоє його доньок зі страшними опіками. У цей час в будинку працювали газовики.

Не вірять у самогубства! Батьки загиблих військовослужбовців прийшли до президента, аби розкрити йому очі на убивчу дідівщину.

Шлагбаум вже закрився, а він летить. Моторошна аварія на Рівненщині. Фуру, яка раптово зупинилася посеред переїзду, протаранив пасажирський потяг. Машиніста паралізувало.

Сатаніст чи просто недоумок? На Одещині чоловік розкопав могилу свого колишнього керівника. Аби переконатися, що той дійсно помер.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 03.02.2022 / 03.02.2022 20:29
03.02.2022 20:29

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