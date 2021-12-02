Надзвичайні новини — 02.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.12.2021:

На дорогах – справжній хаос! У Кривому Розі водій Газелі під наркотиками збив жінку з дитиною! З-під його коліс бідолашні залетіли під вантажівку! Жінка загинула миттєво!

Активісти-скандалісти, виявилися не блогерами та протестними журналістами, а рекетирами, що ставили підприємців на лічильник, наче у 90-ті!

Новий штам коронавірусу поширюється світом! Він – небезпечніший, і через нього підскочили ціни на діаманти!

Загадкова і моторошна історія – на Тернопільщині! Чоловіка знайшли мертвим у центрі містечка, а на ньому – його живий друг! У нього тепер – дивна амнезія, а поліція каже – нещасний випадок!

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