Надзвичайні новини — 02.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.11.2021:

Кривавий жах – у звичайному під’їзді в Одесі! Весь будинок злякався, коли чоловік убивав власну матір і тягав її з криками по сходах у під’їзді!!

Дика сутичка – у простій українській школі! Мати шестикласника зі старшим сином-випускником напали на вчительку і побили її на очах в інших учнів!

Патрульний поліцейський віз свого друга з вечірки і влетів у стовп! 19-річний товариш загинув, а коп, начебто, був за кермом п’яний!!

Моторошний трилер – у Запоріжжі! Чоловік пустив друга пожити у власну квартиру, а той його заколов ножем і ще й відрізав вухо!

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