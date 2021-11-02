seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 02.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.11.2021:   Кривавий жах - у звичайному під'їзді в Одесі! Весь будинок злякався, коли чоловік убивав власну матір і тягав її з криками по сходах у під'їзді!! Дика сутичка - у простій українській школі! Мати шестикласника зі старшим сином-випускником напали на вчительку і побили її на очах в інших учнів! Патрульний поліцейський віз свого друга з вечірки і влетів у стовп! 19-річний товариш загинув, а коп, начебто, був за кермом п'яний!! Моторошний трилер - у Запоріжжі! Чоловік пустив друга пожити у власну квартиру, а той його заколов ножем і ще й відрізав вухо!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 02.11.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.11.2021:  

Кривавий жах – у звичайному під’їзді в Одесі! Весь будинок злякався, коли чоловік убивав власну матір і тягав її з криками по сходах у під’їзді!!

Дика сутичка – у простій українській школі! Мати шестикласника зі старшим сином-випускником напали на вчительку і побили її на очах в інших учнів!

Патрульний поліцейський віз свого друга з вечірки і влетів у стовп! 19-річний товариш загинув, а коп, начебто, був за кермом п’яний!!

Моторошний трилер – у Запоріжжі! Чоловік пустив друга пожити у власну квартиру, а той його заколов ножем і ще й відрізав вухо!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 02.11.2021 / 02.11.2021 20:29
02.11.2021 20:29

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь