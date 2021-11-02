Надзвичайні новини — 02.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.11.2021:
Кривавий жах - у звичайному під'їзді в Одесі! Весь будинок злякався, коли чоловік убивав власну матір і тягав її з криками по сходах у під'їзді!!
Дика сутичка - у простій українській школі! Мати шестикласника зі старшим сином-випускником напали на вчительку і побили її на очах в інших учнів!
Патрульний поліцейський віз свого друга з вечірки і влетів у стовп! 19-річний товариш загинув, а коп, начебто, був за кермом п'яний!!
Моторошний трилер - у Запоріжжі! Чоловік пустив друга пожити у власну квартиру, а той його заколов ножем і ще й відрізав вухо!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua