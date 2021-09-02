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Video: Надзвичайні новини — 02.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.09.2021:   Спланований вибух на приватному подвір'ї. На Київщині намагалися підірвати прораба. На місці злочину залишили купу записок із погрозами. Брат на брата. Молодший із ножем. Старший - з вилами. На Миколаївщині несподіваний дзвінок призвів до братовбивчої розправи. Кривавий шок на Житомирщині. До жінки, яка сиділа на лавці в велелюдному парку, підійшов неадекват і проштрикнув ножем сонну артерію. Бідолашна загинула на місці. Несподівана шокуюча інсталяція. У центрі Києва вантажівка влетіла у дорогущий фонтан. Який помпезно відкрили лише вчора.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 02.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.09.2021:  

Спланований вибух на приватному подвір’ї. На Київщині намагалися підірвати прораба. На місці злочину залишили купу записок із погрозами.

Брат на брата. Молодший із ножем. Старший – з вилами. На Миколаївщині несподіваний дзвінок призвів до братовбивчої розправи.

Кривавий шок на Житомирщині. До жінки, яка сиділа на лавці в велелюдному парку, підійшов неадекват і проштрикнув ножем сонну артерію. Бідолашна загинула на місці.

Несподівана шокуюча інсталяція. У центрі Києва вантажівка влетіла у дорогущий фонтан. Який помпезно відкрили лише вчора.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 02.09.2021 / 02.09.2021 20:38
02.09.2021 20:38

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