Надзвичайні новини — 02.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.09.2021:

Спланований вибух на приватному подвір’ї. На Київщині намагалися підірвати прораба. На місці злочину залишили купу записок із погрозами.

Брат на брата. Молодший із ножем. Старший – з вилами. На Миколаївщині несподіваний дзвінок призвів до братовбивчої розправи.

Кривавий шок на Житомирщині. До жінки, яка сиділа на лавці в велелюдному парку, підійшов неадекват і проштрикнув ножем сонну артерію. Бідолашна загинула на місці.

Несподівана шокуюча інсталяція. У центрі Києва вантажівка влетіла у дорогущий фонтан. Який помпезно відкрили лише вчора.

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