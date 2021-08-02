Надзвичайні новини — 02.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.08.2021:

Битва за Чауса! Кому ж дістанеться голова судді-втікача, що консервував долари в банки та закопував на городі!

Людина в комі після випадкової зустрічі з правоохоронцем! Працівник УДО на вулиці накинувся на танцівника відомої співачки!

В якості наживки – українські дівчата! В Києві поліція накрила банду, що заманювала іноземців у пастку, а потім їх грабувала! Ексклюзивні кадри!

Середньовіччя у сучасній Україні! На Запоріжжі прорвало каналізацію, і пів міста залишилося без води! Люди стоять у чергах і набирають відра у калюжах!

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