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Video: Надзвичайні новини — 02.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.02.2022:   Біля СБУ знову гатили з автоматів. Уже втретє до обмінника в центрі столиці приходять якісь активісти і провокують бійню. Але ж де правоохоронці? Яка падлюка! А ми й не знали! Приблизно така реакція депутатів, міністрів та високопоставлених правоохоронців на надзвичайно скандальне відео з нардепом Трухіним. На ньому він пропонує копам сумку з грішми за те, щоб відпустили його до лісу. Жахаюча нічна пожежа в одеській багатоповерхівці. Сусіди готові лінчувати винуватця, бо він вже не вперше наражає їх на смертельну небезпеку. Розгніваний сусід із рушницею вривається на чуже подвір'я і починає гатити як на полігоні. Кривава помста фермера на Херсонщині.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 02.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 02.02.2022:  

Біля СБУ знову гатили з автоматів. Уже втретє до обмінника в центрі столиці приходять якісь активісти і провокують бійню. Але ж де правоохоронці?

Яка падлюка! А ми й не знали! Приблизно така реакція депутатів, міністрів та високопоставлених правоохоронців на надзвичайно скандальне відео з нардепом Трухіним. На ньому він пропонує копам сумку з грішми за те, щоб відпустили його до лісу.

Жахаюча нічна пожежа в одеській багатоповерхівці. Сусіди готові лінчувати винуватця, бо він вже не вперше наражає їх на смертельну небезпеку.

Розгніваний сусід із рушницею вривається на чуже подвір’я і починає гатити як на полігоні. Кривава помста фермера на Херсонщині.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 02.02.2022 / 02.02.2022 20:31
02.02.2022 20:31

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