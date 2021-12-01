Надзвичайні новини — 01.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.12.2021:
Приголомшливий бойовик - у Львові! Двоє розбйників напали на салон краси, пограбували працівниць, підпалили приміщення і влаштували грандіозний переполох!
Скульптор - убивця! Суд виніс вирок інтелігенту, що вбив кохану жінку і сховав тіло у майстерні, а потім намагався зарізати свого товариша!
Величезний скандал - на всю країну! Відходи, які збирають у ковідних лікарнях, замість утилізації викидають де заманеться! Небезпечні звалища знайшли вже у трьох областях!
Кривавий фінал у солідній родині! Відома в містечку сім'я розвалилася, скотилася фактично до жебрацтва і дійшла до вбивства!
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