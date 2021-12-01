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Video: Надзвичайні новини — 01.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.12.2021:   Приголомшливий бойовик - у Львові! Двоє розбйників напали на салон краси, пограбували працівниць, підпалили приміщення і влаштували грандіозний переполох! Скульптор - убивця! Суд виніс вирок інтелігенту, що вбив кохану жінку і сховав тіло у майстерні, а потім намагався зарізати свого товариша! Величезний скандал - на всю країну! Відходи, які збирають у ковідних лікарнях, замість утилізації викидають де заманеться! Небезпечні звалища знайшли вже у трьох областях! Кривавий фінал у солідній родині! Відома в містечку сім'я розвалилася, скотилася фактично до жебрацтва і дійшла до вбивства!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 01.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.12.2021:  

Приголомшливий бойовик – у Львові! Двоє розбйників напали на салон краси, пограбували працівниць, підпалили приміщення і влаштували грандіозний переполох!

Скульптор – убивця! Суд виніс вирок інтелігенту, що вбив кохану жінку і сховав тіло у майстерні, а потім намагався зарізати свого товариша!

Величезний скандал – на всю країну! Відходи, які збирають у ковідних лікарнях, замість утилізації викидають де заманеться! Небезпечні звалища знайшли вже у трьох областях!

Кривавий фінал у солідній родині! Відома в містечку сім’я розвалилася, скотилася фактично до жебрацтва і дійшла до вбивства!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 01.12.2021 / 01.12.2021 20:25
01.12.2021 20:25

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