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Video: Надзвичайні новини — 01.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.11.2021:   Моторошна трагедія - на дорозі: четверо загиблих! Тренер і підлітки-спортсмени поверталися зі змагань, але зовсім трохи не доїхали додому! Суворі правила червоної зони! Більшість України - в жорсткому карантині: поліцейські рейди, зачинені заклади, сварки та прокльони й навіть бійки - в чергах за вакциною! Дикий метод знайомства - від неадекватного кавалера! У Херсоні чоловік влаштував терористичну паніку в торговельному центрі: нападав на працівниць, захопив заручницю і вів переговори з копами! Плюс вісім - у квартирах, і цілий мікрорайон може до весни залишитися без опалення! Мер Полтави обіцяє погасити мільйонні борги з бюджету, але це вже - не перша обіцянка!!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 01.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.11.2021:  

Моторошна трагедія – на дорозі: четверо загиблих! Тренер і підлітки-спортсмени поверталися зі змагань, але зовсім трохи не доїхали додому!

Суворі правила червоної зони! Більшість України – в жорсткому карантині: поліцейські рейди, зачинені заклади, сварки та прокльони й навіть бійки – в чергах за вакциною!

Дикий метод знайомства – від неадекватного кавалера! У Херсоні чоловік влаштував терористичну паніку в торговельному центрі: нападав на працівниць, захопив заручницю і вів переговори з копами!

Плюс вісім – у квартирах, і цілий мікрорайон може до весни залишитися без опалення! Мер Полтави обіцяє погасити мільйонні борги з бюджету, але це вже – не перша обіцянка!!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 01.11.2021 / 01.11.2021 20:31
01.11.2021 20:31

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