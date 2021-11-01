Надзвичайні новини — 01.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.11.2021:

Моторошна трагедія – на дорозі: четверо загиблих! Тренер і підлітки-спортсмени поверталися зі змагань, але зовсім трохи не доїхали додому!

Суворі правила червоної зони! Більшість України – в жорсткому карантині: поліцейські рейди, зачинені заклади, сварки та прокльони й навіть бійки – в чергах за вакциною!

Дикий метод знайомства – від неадекватного кавалера! У Херсоні чоловік влаштував терористичну паніку в торговельному центрі: нападав на працівниць, захопив заручницю і вів переговори з копами!

Плюс вісім – у квартирах, і цілий мікрорайон може до весни залишитися без опалення! Мер Полтави обіцяє погасити мільйонні борги з бюджету, але це вже – не перша обіцянка!!

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