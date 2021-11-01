Надзвичайні новини — 01.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.11.2021:
Моторошна трагедія - на дорозі: четверо загиблих! Тренер і підлітки-спортсмени поверталися зі змагань, але зовсім трохи не доїхали додому!
Суворі правила червоної зони! Більшість України - в жорсткому карантині: поліцейські рейди, зачинені заклади, сварки та прокльони й навіть бійки - в чергах за вакциною!
Дикий метод знайомства - від неадекватного кавалера! У Херсоні чоловік влаштував терористичну паніку в торговельному центрі: нападав на працівниць, захопив заручницю і вів переговори з копами!
Плюс вісім - у квартирах, і цілий мікрорайон може до весни залишитися без опалення! Мер Полтави обіцяє погасити мільйонні борги з бюджету, але це вже - не перша обіцянка!!
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