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Video: Надзвичайні новини — 01.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.10.2021:   Нічна трагедія на столичних Русанівських садах. Палало й вибухало. Жовтогаряче зарево виднілося далеко за межами затишного мікрорайону. У тому пеклі живцем згорів чоловік. Навіжений Михайло. Селянин, який розкодувався, вирішив порішити всіх своїх сусідів. Безумець заходив у кожний двір, брав заручників і стріляв. Копам довелося ліквідувати божевільного. Відстріл конкурентів. На столичному ринку молодики схопилися за зброю. Кулі летіли вусібіч. Бандити не поділили ятку. Кривава парубоцька вечірка. На Львівщині перед весіллям компанія молодиків вирішила добряче розважитися. Закінчилося все печально.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 01.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.10.2021:  

Нічна трагедія на столичних Русанівських садах. Палало й вибухало. Жовтогаряче зарево виднілося далеко за межами затишного мікрорайону. У тому пеклі живцем згорів чоловік.

Навіжений Михайло. Селянин, який розкодувався, вирішив порішити всіх своїх сусідів. Безумець заходив у кожний двір, брав заручників і стріляв. Копам довелося ліквідувати божевільного.

Відстріл конкурентів. На столичному ринку молодики схопилися за зброю. Кулі летіли вусібіч. Бандити не поділили ятку.

Кривава парубоцька вечірка. На Львівщині перед весіллям компанія молодиків вирішила добряче розважитися. Закінчилося все печально.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 01.10.2021 / 01.10.2021 20:33
01.10.2021 20:33

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