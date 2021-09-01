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Video: Надзвичайні новини — 01.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.09.2021:   Під час монтажу кондиціонера в одеській багатоповерхівці двоє робітників зірвалися і розбилися на смерть. Страшна трагедія на запорізькій Хортиці. П'яний водій на Хонді збив цілу родину з маленькою дитиною. У багатоповерхівці на Прикарпатті вибухом вбило чоловіка. При цьому в сусідній кімнаті був його батько, який нічого не чув. Кратери вулкана на столичній вулиці. Дорогу просто змило після страшної негоди. Тепер там вражаюча прірва.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 01.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.09.2021:  

Під час монтажу кондиціонера в одеській багатоповерхівці двоє робітників зірвалися і розбилися на смерть.

Страшна трагедія на запорізькій Хортиці. П’яний водій на Хонді збив цілу родину з маленькою дитиною.

У багатоповерхівці на Прикарпатті вибухом вбило чоловіка. При цьому в сусідній кімнаті був його батько, який нічого не чув.

Кратери вулкана на столичній вулиці. Дорогу просто змило після страшної негоди. Тепер там вражаюча прірва.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 01.09.2021 / 01.09.2021 20:21
01.09.2021 20:21

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