Надзвичайні новини — 01.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.09.2021:

Під час монтажу кондиціонера в одеській багатоповерхівці двоє робітників зірвалися і розбилися на смерть.

Страшна трагедія на запорізькій Хортиці. П’яний водій на Хонді збив цілу родину з маленькою дитиною.

У багатоповерхівці на Прикарпатті вибухом вбило чоловіка. При цьому в сусідній кімнаті був його батько, який нічого не чув.

Кратери вулкана на столичній вулиці. Дорогу просто змило після страшної негоди. Тепер там вражаюча прірва.

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