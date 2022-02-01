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Video: Надзвичайні новини — 01.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.02.2022:   Вулицями столиці розгулює вкрай жорстокий маніяк. Він нападає на літніх жінок і б'є так по-звірячому, що їх не можуть впізнати рідні! У Кривому Розі знайшли застреленим директора приватного ЖЕКу. Поруч із тілом лежала мисливська рушниця. Карколомна аварія на дорозі залишила без світла пів села на Черкащині. Власник подвір'я, біля якого постійно б'ються машини, не встигає прибирати потрощене залізяччя. Моторошний злочин у столиці. Іноземець-нелегал три години поспіль знущався й гвалтував 21-річну дівчину. Все це на очах у свідка.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 01.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 01.02.2022:  

Вулицями столиці розгулює вкрай жорстокий маніяк. Він нападає на літніх жінок і б’є так по-звірячому, що їх не можуть впізнати рідні!

У Кривому Розі знайшли застреленим директора приватного ЖЕКу. Поруч із тілом лежала мисливська рушниця.

Карколомна аварія на дорозі залишила без світла пів села на Черкащині. Власник подвір’я, біля якого постійно б’ються машини, не встигає прибирати потрощене залізяччя.

Моторошний злочин у столиці. Іноземець-нелегал три години поспіль знущався й гвалтував 21-річну дівчину. Все це на очах у свідка.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 01.02.2022 / 01.02.2022 20:31
01.02.2022 20:31

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