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Video: 42-річний чоловік витворяв з 74-річною жінкою таке, що у збочених фільмах не побачиш

Те, що сталося на Вінниччині навіть у збочених фільмах не побачиш та ворогу не побажаєш. 42-річний чоловік зайшов до будинку пенсіонерки, накинувся на неї та жорстоко познущався. І це жінку, яка годиться йому в бабусі.

42-річний чоловік витворяв з 74-річною жінкою таке, що у збочених фільмах не побачиш
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Те, що сталося на Вінниччині навіть у збочених фільмах не побачиш та ворогу не побажаєш.

42-річний чоловік зайшов до будинку пенсіонерки, накинувся на неї та жорстоко познущався.

І це жінку, яка годиться йому в бабусі.

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ICTV / Надзвичайні новини / 42-річний чоловік витворяв з 74-річною жінкою таке, що у збочених фільмах не побачиш / 18.02.2022 19:52
18.02.2022 19:52

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