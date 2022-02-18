42-річний чоловік витворяв з 74-річною жінкою таке, що у збочених фільмах не побачиш

Те, що сталося на Вінниччині навіть у збочених фільмах не побачиш та ворогу не побажаєш.

42-річний чоловік зайшов до будинку пенсіонерки, накинувся на неї та жорстоко познущався.

І це жінку, яка годиться йому в бабусі.