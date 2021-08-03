Зима близько! Вартість тепла може зрости удвічі – цілі міста переходять на автономне опалення

Через відсутність тепла у місті Смілі Черкаської області оголосили надзвичайний стан
У Кривому Розі пікетувальники через відсутність опалення взяли підприємство штурмом
У Запоріжжі гаряча вода суцільним потоком заливає під’їзд багатоповерхівки
У лютий мороз місто Харків через аварію залишилося без опалення
У Запоріжжі жінка позбавила тепла цілу багатоповерхівку
Автономне VS централізоване: у Рівному півсотні сімей без опалення
Парламент зобов’язав українців оплачувати опалення і воду колективно
У 2-х багатоповерхівках Києві досі не ввімкнули опалення