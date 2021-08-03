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Video: Зима близько! Вартість тепла може зрости удвічі – цілі міста переходять на автономне опалення

Готуй котел з літа, щоб не мерзнути взимку. Шалені тарифи на тепло, які очікують нас цього сезону, змушують українців масово відмовлятися від центрального опалення та під'єднувати до автономного, навіть однокімнатні квартири. І хоч задоволення це не з дешевих, але обіцяє суттєву економію на платіжках.[read_more_news] Від послуг традиційних котелень люди відмовляються цілими будинками, ба більше – мікрорайонами, і навіть містами. У львівському Бориславі, до прикладу, цієї зими від труби від’єднають вже практично усі висотки, щоправда, цей процес не для усіх виявився добровільним. Чому людей примусово змушують переходити на автономне опалення, чи є альтернатива, і що пропонують тепловики аби знизити тарифи – нашій Євгенії Полікарповій розповіли усю правду про ціну тепла в домівках.

Зима близько! Вартість тепла може зрости удвічі – цілі міста переходять на автономне опалення
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Готуй котел з літа, щоб не мерзнути взимку.

Шалені тарифи на тепло, які очікують нас цього сезону, змушують українців масово відмовлятися від центрального опалення та під’єднувати до автономного, навіть однокімнатні квартири.

І хоч задоволення це не з дешевих, але обіцяє суттєву економію на платіжках. Також по темі: Газовий котел приніс біду у будинок матері та сина на Одещині

Від послуг традиційних котелень люди відмовляються цілими будинками, ба більше – мікрорайонами, і навіть містами.

У львівському Бориславі, до прикладу, цієї зими від труби від’єднають вже практично усі висотки, щоправда, цей процес не для усіх виявився добровільним.

Чому людей примусово змушують переходити на автономне опалення, чи є альтернатива, і що пропонують тепловики аби знизити тарифи – нашій Євгенії Полікарповій розповіли усю правду про ціну тепла в домівках.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зима близько! Вартість тепла може зрости удвічі – цілі міста переходять на автономне опалення / 03.08.2021 20:14
03.08.2021 20:14

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