Зять живцем спалив власну тещу – пекельна сімейна сварка на Миколаївщині

Сімейна сварка закінчилася жахливим вбивством – на Миколаївщині зять живцем спалив власну тещу.

У містечку Снігурівка чоловік облив 84-річну бабцю бензином та підпалив, а коли отямився, то вже горіла вся літня кухня із нещасною тещею всередині.

Що так розлютило звичайного пенсіонера та чому сусіди кажуть, що жертвою мала стати зовсім інша жінка?

На місці побували наші кореспонденти.