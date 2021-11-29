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Video: Зять загинув від руки тещиної сестри – вбивство у Кременчуці

Бездиханне тіло чоловіка у ліжку зранку знайшли його дружина, теща та ще одна родичка. Покійник був у закривавленому одязі та з ножовою раною. Експерти одразу зрозуміли, його вбили. [read_more_news] Поліцейським жінки пояснили, що чоловіка хтось поранив, коли він повертався з роботи. Чому ж не викликали медиків, не зателефонували до поліції відразу? Бо ж правда дуже відрізнялася від версії родичок. Свою смерть загиблий зустрів у будинку, де, здавалося б, ніхто не посмів сказати йому навіть слова кривого.

Зять загинув від руки тещиної сестри – вбивство у Кременчуці
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Бездиханне тіло чоловіка у ліжку зранку знайшли його дружина, теща та ще одна родичка.

Покійник був у закривавленому одязі та з ножовою раною.

Експерти одразу зрозуміли, його вбили.  Також по темі: Чоловік мав щасливу сім'ю, а потім кинув гранату в дружину та її родичів - що ж трапилось

Поліцейським жінки пояснили, що чоловіка хтось поранив, коли він повертався з роботи.

Чому ж не викликали медиків, не зателефонували до поліції відразу?

Бо ж правда дуже відрізнялася від версії родичок.

Свою смерть загиблий зустрів у будинку, де, здавалося б, ніхто не посмів сказати йому навіть слова кривого.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зять загинув від руки тещиної сестри – вбивство у Кременчуці / 29.11.2021 19:47
29.11.2021 19:47

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