Звуки вибухів і автоматна черга. Входи й виходи виставкового центру у Києві заблоковано – що відбувалось

У столичному Виставковому центрі з самого ранку коїться щось незбагненне.

Там чути вибухи і навіть стрілянина.

Вся територія буквально нашпигована правоохоронцями.

Десятки спецавтомобілів, швидкі з медиками. Перекриті входи і виходи. Також по темі: Терористи захопили в заручники вірян та ізраїльського посла - як проходили антитерористичні навчання у Києві

Згодом з’ясувалося – терористи вдерлися на офіційну зустріч двох очільників іноземних держав і захопили купу заручників!

Перемовини результатів не дали, тому спецпризначенці пішли на штурм.

Що ж там коїться насправді?

Чим закінчився переполох?

Олександр Храпач БУВ в епіцентрі напружених подій і повернувся.