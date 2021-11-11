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Video: Звуки вибухів і автоматна черга. Входи й виходи виставкового центру у Києві заблоковано – що відбувалось

У столичному Виставковому центрі з самого ранку коїться щось незбагненне. Там чути вибухи і навіть стрілянина. Вся територія буквально нашпигована правоохоронцями. Десятки спецавтомобілів, швидкі з медиками. Перекриті входи і виходи.[read_more_news] Згодом з’ясувалося - терористи вдерлися на офіційну зустріч двох очільників іноземних держав і захопили купу заручників! Перемовини результатів не дали, тому спецпризначенці пішли на штурм. Що ж там коїться насправді? Чим закінчився переполох? Олександр Храпач БУВ в епіцентрі напружених подій і повернувся.

Звуки вибухів і автоматна черга. Входи й виходи виставкового центру у Києві заблоковано – що відбувалось
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У столичному Виставковому центрі з самого ранку коїться щось незбагненне.

Там чути вибухи і навіть стрілянина.

Вся територія буквально нашпигована правоохоронцями.

Десятки спецавтомобілів, швидкі з медиками. Перекриті входи і виходи. Також по темі: Терористи захопили в заручники вірян та ізраїльського посла - як проходили антитерористичні навчання у Києві

Згодом з’ясувалося – терористи вдерлися на офіційну зустріч двох очільників іноземних держав і захопили купу заручників!

Перемовини результатів не дали, тому спецпризначенці пішли на штурм.

Що ж там коїться насправді?

Чим закінчився переполох?

Олександр Храпач БУВ в епіцентрі напружених подій і повернувся.

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ICTV / Надзвичайні новини / Звуки вибухів і автоматна черга. Входи й виходи виставкового центру у Києві заблоковано – що відбувалось / 11.11.2021 20:13
11.11.2021 20:13

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