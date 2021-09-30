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Video: Зваблювала іншого на очах у коханого і обіцяла щасливе життя! Підступна розправа на Черкащині

Безглузда, але дуже страшна розправа сталася на Черкащині. Немічного чоловіка з інвалідністю по звірячому задушили. І поки рідні шукали безвісти зниклого, тіло нещасного майже три доби пролежало в річці. [read_more_news] Аж поки випадковий перехожий не повідомив в поліцію про моторошну знахідку. Страшно, але свого душогуба жертва добре знала і сама прийшла в її дім. Бо вірила в її людяність. Драма, що приголомшує цинізмом та жорстокістю.

Зваблювала іншого на очах у коханого і обіцяла щасливе життя! Підступна розправа на Черкащині
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Безглузда, але дуже страшна розправа сталася на Черкащині.

Немічного чоловіка з інвалідністю по звірячому задушили.

І поки рідні шукали безвісти зниклого, тіло нещасного майже три доби пролежало в річці. Також по темі: Інтимні стосунки з пацієнтами з інвалідністю. Працівників геріатричного пансіонату підозрюють у тортурах

Аж поки випадковий перехожий не повідомив в поліцію про моторошну знахідку.

Страшно, але свого душогуба жертва добре знала і сама прийшла в її дім.

Бо вірила в її людяність.

Драма, що приголомшує цинізмом та жорстокістю.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зваблювала іншого на очах у коханого і обіцяла щасливе життя! Підступна розправа на Черкащині / 30.09.2021 19:50
30.09.2021 19:50

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