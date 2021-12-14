Зустріч з охоронцями довела до інфаркту? Чим для пенсіонерки закінчився обшук у столичному гіпермаркеті

Затягли у підсобку та вимагали зізнатися, у тому, що, як виявилося, не робила.

У Києві пенсіонерка потрапила у лікарню з інфарктом після зустрічі з охоронцями будівельного гіпермаркету!

Жінку начебто запідозрили у крадіжці. Також по темі: Масова бійка з поліцією у Харкові: як запальна вечірка перетворилася на побоїще

Бо помітили вішак, який виглядав у неї з-за коміра куртки.

Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що киянка дійсно носить його постійно з собою.

Чи збирається постраждала шукати правди і яка позиція у представників мережі?

З’ясовував Олександр Храпач.