Зухвалий обстріл машини голови Держархіву – всі подробиці

А таке ми вже бачили, буквально кілька тижнів тому.

Це наче епідемія якась.

У Києві знову зухвалий обстріл машини посадовця.

Авто голови Держархіву ледь не зрешетили просто на подвір’ї самої установи. Також по темі: Їхав у маршрутці зі смаколиками святкувати іменини, а отримав на горіхи від водія - що відбулося

Все сталося вранці, коли водій підійшов до службової машини.

На жаль, куля влучила чоловікові у підборіддя.

Невже це попередження чиновникові, кому він перейшов дорогу?

Ігор Шумик вже довідався чиї це небезпечні витівки.