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Video: Зухвалий обстріл машини голови Держархіву – всі подробиці

А таке ми вже бачили, буквально кілька тижнів тому. Це наче епідемія якась. У Києві знову зухвалий обстріл машини посадовця. Авто голови Держархіву ледь не зрешетили просто на подвір’ї самої установи.  [read_more_news] Все сталося вранці, коли водій підійшов до службової машини. На жаль, куля влучила чоловікові у підборіддя. Невже це попередження чиновникові, кому він перейшов дорогу? Ігор Шумик вже довідався чиї це небезпечні витівки.

Зухвалий обстріл машини голови Держархіву – всі подробиці
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А таке ми вже бачили, буквально кілька тижнів тому.

Це наче епідемія якась.

У Києві знову зухвалий обстріл машини посадовця.

Авто голови Держархіву ледь не зрешетили просто на подвір’ї самої установи.   Також по темі: Їхав у маршрутці зі смаколиками святкувати іменини, а отримав на горіхи від водія - що відбулося

Все сталося вранці, коли водій підійшов до службової машини.

На жаль, куля влучила чоловікові у підборіддя.

Невже це попередження чиновникові, кому він перейшов дорогу?

Ігор Шумик вже довідався чиї це небезпечні витівки.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зухвалий обстріл машини голови Держархіву – всі подробиці / 04.10.2021 20:07
04.10.2021 20:07

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