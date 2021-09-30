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Video: Зухвалий напад на дівчину з вадами слуху – у Рівному набирає обертів нова моторошна гра

У Рівному нелюд з ножем напав на глухоніму дівчину. Жодних грошей, або цінностей різник у своєї жертви не забрав, а постраждалу з пораненням у живіт «швидка» доправила до лікарні. В неї була сильна кровотеча, тож дівчину одразу поклали на операційний стіл.  [read_more_news] Чи вдалося врятувати їй життя та що стало причиною зухвалого нападу? Невже це якась нова моторошна гра, коли людей ріжуть заради того, аби просто побачити як вони стікають кров’ю? Всі подробиці далі в репортажі Павла Шамшина.

Зухвалий напад на дівчину з вадами слуху – у Рівному набирає обертів нова моторошна гра
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У Рівному нелюд з ножем напав на глухоніму дівчину.

Жодних грошей, або цінностей різник у своєї жертви не забрав, а постраждалу з пораненням у живіт «швидка» доправила до лікарні.

В неї була сильна кровотеча, тож дівчину одразу поклали на операційний стіл.  Також по темі: Як діти рятували життя своїх глухонімих батьків у Запоріжжі

Чи вдалося врятувати їй життя та що стало причиною зухвалого нападу?

Невже це якась нова моторошна гра, коли людей ріжуть заради того, аби просто побачити як вони стікають кров’ю?

Всі подробиці далі в репортажі Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зухвалий напад на дівчину з вадами слуху – у Рівному набирає обертів нова моторошна гра / 30.09.2021 19:56
30.09.2021 19:56

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