Зруйнований під’їзд та троє постраждалих. Жахливі наслідки вибуху в центрі Львова

Три людини в лікарні, зруйновані помешкання та шок сусідів від пережитого армагедону.

Наслідки вибуху у житловому будинку в центрі Львова жахають своїми масштабами.

Прямо напередодні свят одразу кілька сімей залишилися без даху над головою, і усе це через газову колонку, яку лише місяць тому ремонтував приватник.

Що розповідають власники квартири, яка стала епіцентром трагедії? [read_more_news]

Як себе зараз почувають?

І чи безпечно людям повертатися до своїх помешкань?

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місце вибуху і готова розповісти усі деталі цієї страшної трагедії.