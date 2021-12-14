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Video: Зруйнований під’їзд та троє постраждалих. Жахливі наслідки вибуху в центрі Львова

Три людини в лікарні, зруйновані помешкання та шок сусідів від пережитого армагедону.  Наслідки вибуху у житловому будинку в центрі Львова жахають своїми масштабами.  Прямо напередодні свят одразу кілька сімей залишилися без даху над головою, і усе це через газову колонку, яку лише місяць тому ремонтував приватник.  Що розповідають  власники квартири, яка стала епіцентром трагедії? [read_more_news] Як себе зараз почувають?  І чи безпечно людям повертатися до своїх помешкань?  Наша Євгенія Полікарпова побувала на місце вибуху і готова розповісти усі деталі цієї страшної трагедії.

Зруйнований під’їзд та троє постраждалих. Жахливі наслідки вибуху в центрі Львова
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Три людини в лікарні, зруйновані помешкання та шок сусідів від пережитого армагедону. 

Наслідки вибуху у житловому будинку в центрі Львова жахають своїми масштабами. 

Прямо напередодні свят одразу кілька сімей залишилися без даху над головою, і усе це через газову колонку, яку лише місяць тому ремонтував приватник. 

Що розповідають  власники квартири, яка стала епіцентром трагедії? Також по темі: Молода пара вчаділа у власній квартирі. Трагічна історія з Вінниці

Як себе зараз почувають? 

І чи безпечно людям повертатися до своїх помешкань? 

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місце вибуху і готова розповісти усі деталі цієї страшної трагедії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зруйнований під’їзд та троє постраждалих. Жахливі наслідки вибуху в центрі Львова / 14.12.2021 19:34
14.12.2021 19:34

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