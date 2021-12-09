Зниклу за загадкових обставин 23-річну дівчину з Ужгорода знайшли мертвою

Спершу загадкове зникнення, а потім страшна правда і смерть нещасної дівчини.

Кілька тижнів поспіль по всій Україні шукали зниклу 23-річну дівчину з Ужгорода.

Вона поїхала із дворічним сином у бік столиці і наче розчинилася у повітрі. Також по темі: Таємниче зникнення вночі на Великдень! Дорогою з церкви жінка наче крізь землю провалилася

Але згодом у лісі під Києвом копи знайдуть спалені рештки нещасної, а в помешканні її товариша виявлять шматочки кісток, які не знищив вогонь.

Хлопець зізнався у страшному – він разом із подружкою холоднокровно спалив тіло Нелі!

Але переконує, що то не він убив бідолаху.

Це справжня детективна історія, від якої моторошно.