Video: Зниклу за загадкових обставин 23-річну дівчину з Ужгорода знайшли мертвою
Спершу загадкове зникнення, а потім страшна правда і смерть нещасної дівчини.
Кілька тижнів поспіль по всій Україні шукали зниклу 23-річну дівчину з Ужгорода.
Вона поїхала із дворічним сином у бік столиці і наче розчинилася у повітрі. [read_more_news]
Але згодом у лісі під Києвом копи знайдуть спалені рештки нещасної, а в помешканні її товариша виявлять шматочки кісток, які не знищив вогонь.
Хлопець зізнався у страшному - він разом із подружкою холоднокровно спалив тіло Нелі!
Але переконує, що то не він убив бідолаху.
Це справжня детективна історія, від якої моторошно.
Зниклу за загадкових обставин 23-річну дівчину з Ужгорода знайшли мертвою