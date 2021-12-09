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Video: Зниклу за загадкових обставин 23-річну дівчину з Ужгорода знайшли мертвою

Спершу загадкове зникнення, а потім страшна правда і смерть нещасної дівчини. Кілька тижнів поспіль по всій Україні шукали зниклу 23-річну дівчину з Ужгорода. Вона поїхала із дворічним сином у бік столиці і наче розчинилася у повітрі. [read_more_news] Але згодом у лісі під Києвом копи знайдуть спалені рештки нещасної, а в помешканні її товариша виявлять шматочки кісток, які не знищив вогонь. Хлопець зізнався у страшному - він разом  із подружкою холоднокровно спалив тіло Нелі! Але переконує, що то не він убив бідолаху. Це справжня детективна історія, від якої моторошно.

Зниклу за загадкових обставин 23-річну дівчину з Ужгорода знайшли мертвою
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Спершу загадкове зникнення, а потім страшна правда і смерть нещасної дівчини.

Кілька тижнів поспіль по всій Україні шукали зниклу 23-річну дівчину з Ужгорода.

Вона поїхала із дворічним сином у бік столиці і наче розчинилася у повітрі. Також по темі: Таємниче зникнення вночі на Великдень! Дорогою з церкви жінка наче крізь землю провалилася

Але згодом у лісі під Києвом копи знайдуть спалені рештки нещасної, а в помешканні її товариша виявлять шматочки кісток, які не знищив вогонь.

Хлопець зізнався у страшному – він разом  із подружкою холоднокровно спалив тіло Нелі!

Але переконує, що то не він убив бідолаху.

Це справжня детективна історія, від якої моторошно.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зниклу за загадкових обставин 23-річну дівчину з Ужгорода знайшли мертвою / 09.12.2021 18:59
09.12.2021 18:59

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