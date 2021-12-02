Зниклу місяць тому на Рівненщині жінку досі не можуть знайти

На Рівненщині жінка зникла, а її тепер шукає чоловік.

І не тільки він – уся сім’я, та ще пів села і поліцейські, рятувальники та службові собаки.

Навіть безпілотники задіяли і підняли їх у небо.

Оце так пішла у ліс по ягоди. Також по темі: Загадкове вбивство молодої заміжньої жінки у Рівному - розшукується її коханець-турок

А вона ж знає в тому лісі буквально кожен закуток!

Які результати спецоперації?

Подивіться обов’язково, аби самим бути уважними й не потрапити в халепу!