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Video: Зниклу місяць тому на Рівненщині жінку досі не можуть знайти

На Рівненщині жінка зникла, а її тепер шукає чоловік. І не тільки він - уся сім'я, та ще пів села і поліцейські, рятувальники та службові собаки. Навіть безпілотники задіяли і підняли їх у небо. Оце так пішла у ліс по ягоди. [read_more_news] А вона ж знає в тому лісі буквально кожен закуток! Які результати спецоперації? Подивіться обов'язково, аби самим бути уважними й не потрапити в халепу!

Зниклу місяць тому на Рівненщині жінку досі не можуть знайти
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На Рівненщині жінка зникла, а її тепер шукає чоловік.

І не тільки він – уся сім’я, та ще пів села і поліцейські, рятувальники та службові собаки.

Навіть безпілотники задіяли і підняли їх у небо.

Оце так пішла у ліс по ягоди.  Також по темі: Загадкове вбивство молодої заміжньої жінки у Рівному - розшукується її коханець-турок

А вона ж знає в тому лісі буквально кожен закуток!

Які результати спецоперації?

Подивіться обов’язково, аби самим бути уважними й не потрапити в халепу!

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ICTV / Надзвичайні новини / Зниклу місяць тому на Рівненщині жінку досі не можуть знайти / 02.12.2021 19:52
02.12.2021 19:52

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