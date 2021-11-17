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Video: Зниклого на Тернопільщині чоловіка знайшли мертвим на смітнику – все через кохання

На Тернопільщині - криваве вбивство. Тіло чоловіка знайшли поблизу стихійного сміттєзвалища випадкові перехожі. Правоохоронці, що приїхали на місце встановили одразу, чоловіка закатували до смерті ще кілька місяців тому. Хто ж це зробив - дивіться.

Зниклого на Тернопільщині чоловіка знайшли мертвим на смітнику – все через кохання
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На Тернопільщині – криваве вбивство.

Тіло чоловіка знайшли поблизу стихійного сміттєзвалища випадкові перехожі.

Правоохоронці, що приїхали на місце встановили одразу, чоловіка закатували до смерті ще кілька місяців тому.

Хто ж це зробив – дивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зниклого на Тернопільщині чоловіка знайшли мертвим на смітнику – все через кохання / 17.11.2021 19:28
17.11.2021 19:28

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