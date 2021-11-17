Зниклого на Тернопільщині чоловіка знайшли мертвим на смітнику – все через кохання

На Тернопільщині – криваве вбивство.

Тіло чоловіка знайшли поблизу стихійного сміттєзвалища випадкові перехожі.

Правоохоронці, що приїхали на місце встановили одразу, чоловіка закатували до смерті ще кілька місяців тому.

Хто ж це зробив – дивіться.