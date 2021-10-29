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Video: Зниклого екс-бійця АТО знайшли мертвим у закинутому київському будинку

А що сталося з цим молодиком і досі не можуть збагнути друзі. У Києві 36-річний чоловік раптово зник, а коли на пошуки підняли усіх, то його вже мертвого знайшли в закинутому будинку. Загадкову смерть розслідує поліція, а шоковані знайомі підозрюють - це постаралися ті, з ким останні пів року вештався чоловік. Невже погана компанія довела до смерті, хто і головне за що забив до смерті бідолашного ветерана АТО.

Зниклого екс-бійця АТО знайшли мертвим у закинутому київському будинку
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А що сталося з цим молодиком і досі не можуть збагнути друзі.

У Києві 36-річний чоловік раптово зник, а коли на пошуки підняли усіх, то його вже мертвого знайшли в закинутому будинку.

Загадкову смерть розслідує поліція, а шоковані знайомі підозрюють – це постаралися ті, з ким останні пів року вештався чоловік.

Невже погана компанія довела до смерті, хто і головне за що забив до смерті бідолашного ветерана АТО.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зниклого екс-бійця АТО знайшли мертвим у закинутому київському будинку / 29.10.2021 19:47
29.10.2021 19:47

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