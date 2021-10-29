Зниклого екс-бійця АТО знайшли мертвим у закинутому київському будинку

А що сталося з цим молодиком і досі не можуть збагнути друзі.

У Києві 36-річний чоловік раптово зник, а коли на пошуки підняли усіх, то його вже мертвого знайшли в закинутому будинку.

Загадкову смерть розслідує поліція, а шоковані знайомі підозрюють – це постаралися ті, з ким останні пів року вештався чоловік.

Невже погана компанія довела до смерті, хто і головне за що забив до смерті бідолашного ветерана АТО.