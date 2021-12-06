Зниклого 8-річного хлопчика знайшли мертвим на Миколаївщині

Те, що сталося на Миколаївщині просто не вкладається в голові.

В селищі Криве Озеро раптово та безслідно зникла 8-річна особлива дитина.

Ще мить тому хлопчик грався на подвір’ї, та щойно батько відволікся, малий – як у воду канув.

Чоловік кинувся на пошуки, та все марно.

Тоді і викликав правоохоронців.

Дитину шукали всім світом.

Аж поки на ранок сліди не привели до місцевої водойми. Також по темі: Знайшли мертвим у сауні - у Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка

Хлопчика там і знайшли.

На жаль, той уже не дихав.

Як могла статися така трагедія?

Хто винен у загибелі дитини та чи звинувачують місцеві родину у загибелі їх дитини? Дивіться в сюжеті.