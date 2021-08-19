Зник після нічної поїздки з дорослим сусідом – як шукали 13-річного хлопця з Черкащини

Неймовірно вражаюча та вкрай шокуюча історія загадкового зникнення юнака на Черкащині.

13-річний Дмитро пішов на риболовлю і наче під землю провалився. Також по темі: Зниклого безвісти 8-річного школяра знайшли вбитим у колекторі

Спершу родина намагалася відшукати сина самотужки, а коли запідозрили в причетності до зникнення дитини їх 30-річного сусіда – відразу зателефонували до поліції.

Правоохоронці, волонтери, прості люди та поліція з собаками, загони з місцевих мешканців, але жодних результатів.

Що ж сталося з хлопчиною та чи вдалося його розшукати? Ви будете здивовані.