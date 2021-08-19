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Video: Зник після нічної поїздки з дорослим сусідом – як шукали 13-річного хлопця з Черкащини

Неймовірно вражаюча та вкрай шокуюча історія загадкового зникнення юнака на Черкащині. 13-річний Дмитро пішов на риболовлю і наче під землю провалився. [read_more_news] Спершу родина намагалася відшукати сина самотужки, а коли запідозрили в причетності до зникнення дитини їх 30-річного сусіда - відразу зателефонували до поліції. Правоохоронці, волонтери, прості люди та поліція з собаками, загони з місцевих мешканців, але жодних результатів. Що ж сталося з хлопчиною та чи вдалося його розшукати? Ви будете здивовані.

Зник після нічної поїздки з дорослим сусідом – як шукали 13-річного хлопця з Черкащини
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Неймовірно вражаюча та вкрай шокуюча історія загадкового зникнення юнака на Черкащині.

13-річний Дмитро пішов на риболовлю і наче під землю провалився. Також по темі: Зниклого безвісти 8-річного школяра знайшли вбитим у колекторі

Спершу родина намагалася відшукати сина самотужки, а коли запідозрили в причетності до зникнення дитини їх 30-річного сусіда – відразу зателефонували до поліції.

Правоохоронці, волонтери, прості люди та поліція з собаками, загони з місцевих мешканців, але жодних результатів.

Що ж сталося з хлопчиною та чи вдалося його розшукати? Ви будете здивовані.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зник після нічної поїздки з дорослим сусідом – як шукали 13-річного хлопця з Черкащини / 19.08.2021 20:21
19.08.2021 20:21

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