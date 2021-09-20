seach
ICTV - Разом краще

Video: Знаний бізнесмен застрелив охоронця – все про вбивство у курортній Затоці

Безглузде і надзвичайно страшне вбивство у курортній Затоці. Колишній депутат, поважний бізнесмен, власник бази відпочинку - із мисливської рушниці застрелив охоронця одного із ресторанів. Дехто впевнений: це просто фатальний збіг обставин. [read_more_news] Мовляв, чоловік стріляв у метал і гадки не мав, що за ним хтось є. Але є й ті, хто запевняє, між чоловіками був запеклий конфлікт. То що ж трапилось насправді? Спробували розібратись наші журналісти.

Знаний бізнесмен застрелив охоронця – все про вбивство у курортній Затоці
0 Коментувати

Безглузде і надзвичайно страшне вбивство у курортній Затоці.

Колишній депутат, поважний бізнесмен, власник бази відпочинку – із мисливської рушниці застрелив охоронця одного із ресторанів.

Дехто впевнений: це просто фатальний збіг обставин. Також по темі: Батько вистрелив у сина і застрелився сам - кривава драма на очах у матері

Мовляв, чоловік стріляв у метал і гадки не мав, що за ним хтось є.

Але є й ті, хто запевняє, між чоловіками був запеклий конфлікт.

То що ж трапилось насправді?

Спробували розібратись наші журналісти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Знаний бізнесмен застрелив охоронця – все про вбивство у курортній Затоці / 20.09.2021 19:52
20.09.2021 19:52

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь