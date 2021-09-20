Знаний бізнесмен застрелив охоронця – все про вбивство у курортній Затоці

Безглузде і надзвичайно страшне вбивство у курортній Затоці.

Колишній депутат, поважний бізнесмен, власник бази відпочинку – із мисливської рушниці застрелив охоронця одного із ресторанів.

Дехто впевнений: це просто фатальний збіг обставин. Також по темі: Батько вистрелив у сина і застрелився сам - кривава драма на очах у матері

Мовляв, чоловік стріляв у метал і гадки не мав, що за ним хтось є.

Але є й ті, хто запевняє, між чоловіками був запеклий конфлікт.

То що ж трапилось насправді?

Спробували розібратись наші журналісти.