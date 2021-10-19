”Знайти лоха і банально розвести на лаве”! Як спокусливі дівчата розводять хлопців на побаченнях – Ексклюзив

Такому розмаху позаздрив би навіть Остап Бендер.

Гроші буквально ні з чого, осетри прямо ледь не з ферми, вишуканий Мерседес та батько-товстосум.

Від такого можна дійсно втратити розум і подумати, що ось вона твоя мрія.

Але щойно зайде мова про оплату вечері, як у вас очі вилізуть на лоба. Також по темі: У рабство до власної племінниці! Дві бабусі стали жертвами рідної аферистки

Келих вина за 2 тисячі гривень, олів’є з якогось дешевого супермаркету за 625 гривень, а головне правило – платить хлопець ще й наперед.

Де це таке найдорожче місце країни.

Шокуюча афера на яку клюють молоді та успішні.

Ігор Шумик там побував, попався на гачок серцеїдки-спокусниці, але все завершилося скандалом.

Ексклюзив Надзвичайних новин про те, як хлопців розводять на гроші.