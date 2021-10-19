Video: ”Знайти лоха і банально розвести на лаве”! Як спокусливі дівчата розводять хлопців на побаченнях – Ексклюзив
Такому розмаху позаздрив би навіть Остап Бендер.
Гроші буквально ні з чого, осетри прямо ледь не з ферми, вишуканий Мерседес та батько-товстосум.
Від такого можна дійсно втратити розум і подумати, що ось вона твоя мрія.
Але щойно зайде мова про оплату вечері, як у вас очі вилізуть на лоба.[read_more_news]
Келих вина за 2 тисячі гривень, олів'є з якогось дешевого супермаркету за 625 гривень, а головне правило – платить хлопець ще й наперед.
Де це таке найдорожче місце країни.
Шокуюча афера на яку клюють молоді та успішні.
Ігор Шумик там побував, попався на гачок серцеїдки-спокусниці, але все завершилося скандалом.
Ексклюзив Надзвичайних новин про те, як хлопців розводять на гроші.
”Знайти лоха і банально розвести на лаве”! Як спокусливі дівчата розводять хлопців на побаченнях – Ексклюзив